شكرا لقرائتكم خبر عن بفرمان من جارسيا.. النصر يقرر ضم ثلاثي عالمى هذا الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي ضم ثلاثي عالمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل دعم صفوف العالمي قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الكروى الجديد 2022-2023.

النصر يقرر ضم ثلاثي عالمي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن النصر السعودي قد تعاقد في وقت سابق مع كلًا من الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا والظهير الأيسر غيسلان كونان، واللاعب البرازيلي لويس جوستافو.

ويسعى فريق النصر بقيادة المدرب رودي جارسيا ورئيس النادي مسلى آل معمر من ضم العديد من الأسماء العالمية الكبرى أبرزهم قلب الدفاع الأمريكي جون بروكس، بالإضافة إلى الصربي بيانيتش والبلجيكي جيسون دينايير.

النصر قرر ضم ثلاثي منتخب الشباب

وبحسب الإعلامي أحمد الجدي فإن قرر المدرب الإسباني رودي جارسيا ضم ثلاثي منتخب السعودية للشباب عبدالعزيز العليوه ومشارى النمر وعبدالعزيز الفرج لمعسكر الفريق المقام في إسبانيا.

وكان منتخب السعودية قد حقق الفوز على حساب مصر في نهائي بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عام بركلات الترجيح.