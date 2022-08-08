شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وذلك في الموسم الكروى الحالى 2021-2022، بالإضافة إلى القنوات المفتوحة أيضًا.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومصر المقاصة يوم غد الثلاثاء الموافق التاسع من شهر أغسطس الجارى ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في المواجهة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق فعاليات مباراة الزمالك ومصر المقاصة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة الزمالك ومصر المقاصة عبر قناة أون تايم سبورت المفتوحة 1 الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري في الشرق الأوسط.