تنبيه عاجل من حساب المواطن بشأن تحديث البيانات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

شدد حساب المواطن، اليوم الاثنين، على ضرورة لتأكد من تحديث البيانات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما في حال طرأ عليها أي تغيير.

وفي إجابته على سؤال متى يتوجب علي تحديث بياناتي في حساب المواطن؟ قال: يجب تحديثها خلال 15 يوما من حدوث التغيير وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية.

وبينت أنه إذا لم يحدث أي تغيير فليس هناك حاجة للتحديث.