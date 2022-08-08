كيف تفصح عن دخلك في برنامج حساب المواطن؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
كشف حساب المواطن، اليوم الاثنين، خطوات الإفصاح عن الدخل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع توير.
وشملت الخطوات: الدخول إلى بوابة حساب المواطن، ضم الضغط على تفاصيل الطلب، ثم اختيار الحالة الوظيفية للمستفيد، ثم تحديد نوع الدخل.
كما تضمنت: تحديد مصدر الدخل، ثم تحديد المبلغ الشهري من الدخل، ثم إضافة تم الحفظ.
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