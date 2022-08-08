سمو أمير حائل يدشن مشروع الطريق النموذجي بالمنطقة الواقع بطريق حائل القصيم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل , اليوم , مشروع الطريق النموذجي بمنطقة حائل الواقع بطريق حائل القصيم السريع في الجزء ما بين تقاطعي عريجاء وجانين وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، ومعالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي ووكيل إمارة حائل عادل بن صالح آل الشيخ وعدد من قيادات الوزارة في قطاع الطرق .

وقام سموه بزراعة شتلة ضمن أعمال التشجير للطريق , منوها بالدعم المستمر من القيادة الرشيدة والمتابعة من معالي وزير النقل ومعالي نائبه وللإدارة في حائل على إنجاز هذا الطريق النموذجي الذي يعد الأول من نوعه على مستوى مناطق المملكة , متطلعا لمزيد من المشاريع الريادية في المنطقة وكافة مناطق المملكة .

وتبلغ مسافة الطريق النموذجي في حائل 15.8 كم تشمل تنفيذ حزمة من الأعمال التطويرية مثل رصف طبقات الأسفلت، وتنفيذ تقنية الاهتزازات التحذيرية على جوانب الطريق، وتحسين مناطق الدخول والخروج لمناطق الرعي، وتحسين المواقف الجانية للشاحنات، وتركيب عدد من اللوحات التحذيرية والارشادية، بالإضافة لتركيب حواجز معدنية على جوانب الطريق، وعمل الدهانات الأرضية، وتركيب العلامات الأرضية “عيون القطط”، وتحسين نهايات الطريق، بالإضافة لرفع مستوى السلامة على التقاطعات العلوية.ويأتي هذا الطريق كأحد مشاريع الطرق النموذجية التي عملت عليها وزارة النقل والخدمات اللوجستية مؤخراً بهدف تطوير قطاع الطرق بالمملكة والارتقاء بمؤشر جودته وتحسين الخدمات المقدمة، والالتزام بمستوى رفيع من معايير الجودة والسلامة في تنفيذ وصيانة الطرق، بما يسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق.

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وسيسهم هذا المشروع في تحقيق مستهدفات قطاع الطرق في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة في المدن خلال توفي وسائل نقل ذات موثوقية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة.