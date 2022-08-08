تنبيه عاجل من”الأرصاد” لسكان منطقة تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها: نشاطاً للرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتسافطًا للبرد، وسيولًا.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل: تبوك، وتيماء، والمعظم، وتستمر حتى الساعة الـ11 ليلاً.