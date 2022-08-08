جامعة الحدود الشمالية تعلن المقبولين لمرحلتَيْ البكالوريوس والدبلوم للعام 1444هـ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلنت جامعة الحدود الشمالية‬‏ اليوم، المقبولين لمرحلتَيْ البكالوريوس والدبلوم، للعام الدراسي 1444هـ، في عدد من التخصصات والبرامج.

كما دعت الطلبة إلى الدخول على بوابة القبول للاطلاع على نتائج القبول وتأكيده خلال المدة 10 – 13 محرم الجاري .