جامعة الحدود الشمالية تعلن المقبولين لمرحلتَيْ البكالوريوس والدبلوم للعام 1444هـ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعلنت جامعة الحدود الشمالية اليوم، المقبولين لمرحلتَيْ البكالوريوس والدبلوم، للعام الدراسي 1444هـ، في عدد من التخصصات والبرامج.
كما دعت الطلبة إلى الدخول على بوابة القبول للاطلاع على نتائج القبول وتأكيده خلال المدة 10 – 13 محرم الجاري .
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