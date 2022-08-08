ولادة طفل في الجو على طيران ناس خلال رحلة من جدة إلى القاهرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

شهدت رحلة طيران ناس رقم XY565 المتجهة من جدة إلى القاهرة، اليوم الأحد، حالة ولادة.

وقبل وصول الرحلة إلى القاهرة، داهمت آلام المخاض الأم المسافرة، التي تحمل الجنسية المصرية، والبالغة من العمر 26 عامًا.

وتولى طاقم الطائرة عمل الإسعافات الأولية مع طلب استدعاء طبيب كان على متن الرحلة، وجرت الولادة بشكل طبيعي، وكانت حالة الأم وطفلها جيدة ومستقرة.

وعند الوصول لمطار القاهرة الدولي، باشرت فرق الإسعافات حالة الأم وطفلها، حيث تم نقلهما إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهما الصحية.