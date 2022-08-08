اخبار الخليج – بالصور.. تواصل جهود مديريات الشرطة وشرطة خدمة المجتمع والمرور لإنجاح موسم عاشوراء

محمد بن مسعود - الدمام - تواصل مديريات الشرطة بالتعاون مع المحافظات والجهات المعنية جهودها لاتخاذ كافة الترتيبات والاجراءات التي تكفل توفير الاحتياجات والأجواء الآمنة لإنجاح موسم عاشوراء، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات وبمتابعة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية. حيث تستمر المديريات بالزيارات الميدانية في مختلف المناطق لتفقد احتياجات المآتم، والتأكد من كافة الإجراءات لضمان نجاح موسم عاشوراء، بينما تعمل شرطة خدمة المجتمع على توفير التسهيلات والخدمات ذات الصلة في محيط المآتم، والقيام بالحملات التوعوية حفاظاً على سلامة الجميع، من جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتكثيف التواجد المروري تنفيذاً للخطة الموضوعة لضمان انسيابية الحركة والمساهمة في سلامة المشاركين وجميع مستخدمي الطريق.

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