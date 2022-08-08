شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الهلال يتمرد على الفريق ويرفض تجديد عقده والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين الموافق الثامن من شهر أغسطس الجارى عن تمرد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ورفضه تجديد عقده مع النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

على البليهي يرفض تجديد عقده

وأكدت تقارير صحفية أن مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي على البليهي رفض تجديد عقده مع الفريق خاصة أن عقده اقترب من النهاية ويحق له الانتقال إلى أي فريق مجانًا.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة نادي الهلال قد عرضت على البليهي مبلغ 4 مليون ونص ريال سعودي من أجل التجديد لمدة موسم واحد فقط، ولكن اللاعب رفض العرض وطالب بزيادة المبلغ المالي المقدم من أجل التجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن على البليهي قد انضم إلى الفريق منذ عام 2017 من صفوف فريق الفتح وحقق مع الهلال 9 بطولات، ومن المُنتظر أن يدخل اللاعب الفترة الحرة في يوم 28 أغسطس الجارى.

وأختتم التقرير أن في الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد حركة كبيرة بين الطرفين من أجل معرفة الموقف النهائي الخاص باللاعب.