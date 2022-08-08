شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. العدالة يعلن عن سابع صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي العدالة، عن تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بصفقة سابعة، ضمن استعداداته لمنافسات بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العدالة يتعاقد مع بلاتا

وكشف نادي العدالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين، عن التعاقد مع صفقته السابعة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في صيف 2022.

وتعاقد نادي العدالة مع النجم الكولومي أندرسون بلاتا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

من هو أندرسون بلاتا

أندرسون بلاتا، يبلغ من العمر 31 عامًا، يلعب في مركز الجناح الهجومي، وبدأ مسيرته الرياضية مع كرة القدم في كولومبيا، في 2011.

صفقات العدالة



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‏وتعاقد العدالة، مع 7 أجانب، هم السويسري مارتن أنقا، السويدي ميكائيل دايريستام، والكولومبي رينالدو لينيس والأرجنتيني لاتارو بالسيوس والبيروفي كريستوفر جونزاليس والمونتنيجري ميلان مياتوفيتش، والكولومبي أندرسون بلاتا.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم في العدالة، نجح في التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال الموسم المنقضي رفقة فريقي الخليج والوحدة.