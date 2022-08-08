البورصة المصرية تغلق على تباين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس



تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1.3 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 668.2 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 0.75%، مسجلًا 10074.71 نقطة. فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنسبة 1.08% ليصل عند مستوى 2011.06 نقطة.

وزاد مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقًا بنحو 0.49% لينهي التعاملات عند مستوى 2938 نقطة.