وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفذ 429 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر يوليو الماضي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة لمراكز الخدمة الصناعية الشاملة وإدارة الالتزام “429” زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عدد من مناطق المملكة خلال شهر يوليو الماضي، من بينها 128 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و116 في منطقة مكة المكرمة و102 زيارة على المصانع في المنطقة الشرقية.
وأوضحت الوزارة أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي شملت أيضًا 42 زيارة على مصانع منطقة القصيم، و20 زيارة في منطقة عسير، و16 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و3 زيارات في منطقة تبوك، فيما نفذت الوزارة زيارتين على المصانع في منطقة حائل، وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة مدى جاهزية المصانع والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وأكدت أن زياراتها الميدانية مستمرة بشكل دوري؛ للوقوف على المنشآت الصناعية والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع بتوفير منتجات ذات جودة عالية وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى التحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الزيارات إلى تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع؛ وذلك من أجل مواكبة الحراك الصناعي في المملكة بما يعكس الصورة الإيجابية عن جودة المنتجات الوطنية، وقدرتها على المنافسة عالميًا، إضافة إلى توفير احتياج السوق المحلية وتعزيز المعروض فيها.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.
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