الدفاع المدني ينتشل جثة غريق من تجمع لمياه الأمطار في صبيا

محمد بن مسعود - الدمام - باشرت فرق الدفاع المدني في صبيا، مساء اليوم انتشال جثة شخص غرق في تجمع لمياه الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “انتشل مدني صبيا جثة شخص غرق في تجمع لمياه الأمطار التي شهدتها المحافظة، نسأل الله له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.
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