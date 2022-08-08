مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12297 نقطة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 80.45 نقطة ليقفل عند مستوى 12297.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 156 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 101 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: صادرات، ونسيج، وتهامة، وأنعام القابضة، وبحر العرب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: وقت اللياقة، والسعودي الألماني الصحية، والمتحدة للتأمين، وأسلاك، وأمانة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و6.11%.
فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وصادرات، والجزيرة، وأنعام القابضة، والأنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: سابك للمغذيات الزراعية، والراجحي، وصادرات، وسابك، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 296.43 نقطة ليقفل عند مستوى 22072.51 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 42 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 523 ألف سهم تقاسمتها 2350 صفقة.
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