شاهد| افتتاح منفذ سلوى الحدودي الجديد مع قطر .. والكشف عن طاقته الاستيعابية

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وثقت قناة السعودية عبر تقرير تليفزيوني ، استعدادات مصلحة الزكاة والضريبة والجمارك ، لافتتاح منفذ سلوى الحدودي الجديد مع دولة قطر بعد تطويره بـ 6 أضعاف طاقته الاستيعابية سابقا .

وتحدث مراسل القناة ، عن أهمية مركز سلوى الذي يشهد تبادل تجاري وأيضا تبادل على مستوى المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي خاصة مواطني المملكة ومواطني دولة قطر خاصة مع افتتاح بطولة كأس العالم في شهر نوفمبر المقبل .

وتابع ، أن المنفذ سيٌشكل حلقة هامة للمسافرين من شتى دول العالم الذين يقصدون المملكة العربية السعودية ، إلى دولة قطر عبر منفذ سلوى .

وأكد المراسل ، أن المنفذ على أتم الاستعداد لاستقبال المسافرين إلى دولة قطر ، أو القادمين منها ، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات ، عبر الأجهزة الحديثة في التفتيش بدون تدخل بشري ، حيث يستقبل أكثر من 12 ألف مركبة قادمة يومياً ، بعد أن كان يستوعب 3 آلاف مركبة فقط .

وذكر المراسل في تقريره ، تواجد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ومحافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بمنفذ سلوى الحدودي، تمهيدا لافتتاحه بعد تطويره .

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Source almnatiq

