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أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ، اليوم (الاثنين) ، إطلاق برنامج “سايبرك” لتنمية قطاع الأمن السيبراني الذي يعد أحد الأمثلة الرئيسية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
وأوضحت …
في أوائل عام 2009 …
الصورة التي تشكل مشروع إطلاق النار في معرض الصور ، وواجهتها في معرض إنتاجها ، وواجهتها ، وواجهتها ، وواجهتها ، وواجهتها ، وواجهتها ، وإطلاقها .
وبينت أن البرنامج يرتكز على 6 مسارات رئيسية هي: “الابتكار وريادة الأعمال ، المسؤولون عن الأمن السيبراني ، خبراء الأمن السيبراني ، برامج حديثي التخرج في مجالات الأمن السيبراني ، المختصون في مجالات الأمن السيبراني ، المختصون في مجالات الأمن السيبراني”.
ويستهدف في مرحلته الأولى زيادة عدد الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني من خلال دعم وتأسيس أكثر من 60 شركة وطنية في المجال
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Source akhbaar24
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