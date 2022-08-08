عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم للتعاون المشترك بينهما في عدة مجالات

︎

.



الرياض 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لوزارة الثقافة، بهدف إيجاد آليات للتعاون المشترك بينهما في عدة مجالات.وقع المذكرة من جانب المركز مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز ومن جانب اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأمين العام أحمد بن عبدالعزيز البليهد ، وذلك بمقر المركز بالرياض.وتهدف المذكرة إلى دعم أعمال وأنشطة المركز الإغاثية والإنسانية والخيرية من قبل اللجنة خارج المملكة في جميع الأعمال المتعلقة بالمنظمات الأممية والدولية في مجالات التربية والثقافة والعلوم، و تبادل الخبرات والاستشارات والتجارب بين المختصين من المركز واللجنة ، وتعزيز المشاركة في الأنشطة التي ينظمها كل طرف ومن ذلك المؤتمرات وورش العمل واللقاءات والمعارض والفعاليات ، وكذلك التعاون في إبراز الجانب الإعلامي لمشاريع المركز خلال المحافل الدولية التي تشارك بها اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم .وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سعي المركز الدائب لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع الجهات المحلية لتطوير العمل الإنساني والإغاثي والنهوض بالعمل المؤسسي الداخلي للمركز.//انتهى//16:53ت م0107

www.spa.gov.sa/2375386