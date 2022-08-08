︎ . المناطق- تبوك: التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، بمكتبه بالإمارة اليوم بمحافظي المحافظات بالمنطقة بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد الحقباني. وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع مؤكداً أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن والمواطنة وتلمس احتياجاتهم وتفقدهم واستشعار أحوالهم وكذلك خدمتهم والعمل المستمر لتحقيق مطالبهم ، بما يكفل لهم العيش الكريم والحياة الهانئة ، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله – ومتابعة سمو وزير الداخلية سائلاً الله سبحانه وتعالى في ختام اللقاء أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.

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كانت هذه تفاصيل خبر خلال لقائه المحافظين .. أمير تبوك يؤكد على اهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة الحقيقة التي يشعر بها المواطن والمواطنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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