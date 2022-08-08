اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم البرنامج التطوعي العاشر في مخيم الزعتري

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عمّان 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واس

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول البرنامج التطوعي العاشر في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن بمشاركة 22 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية.

وجرى خلال البرنامج تقديم دورات لـ 1.715 مستفيدا في التربية الواعية لتوجيه سلوك الأطفال وحقائق عن التوحد ومبادئ النجارة والديكور وأساسيات الكهرباء والتمديدات، بالإضافة للخدمات الطبية المتمثلة بعيادات العلاج الطبيعي والعظام والجلدية والطوارئ مع التثقيف النفسي للكوادر العاملة .

وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.

//انتهى//

16:45ت م

0105 عمّان 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول البرنامج التطوعي العاشر في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن بمشاركة 22 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية.وجرى خلال البرنامج تقديم دورات لـ 1.715 مستفيدا في التربية الواعية لتوجيه سلوك الأطفال وحقائق عن التوحد ومبادئ النجارة والديكور وأساسيات الكهرباء والتمديدات، بالإضافة للخدمات الطبية المتمثلة بعيادات العلاج الطبيعي والعظام والجلدية والطوارئ مع التثقيف النفسي للكوادر العاملة .وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.//انتهى//16:45ت م0105

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