سمو أمير الحدود الشمالية يعزي الدكتور المدني في وفاة والدته

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المناطق_واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، تعازيه ومواساته لوكيل جامعة الحدود الشمالية للشؤون الأكاديمية الدكتور فراس بن محمد المدني في وفاة والدته -رحمها الله-.
وسأل سموه في اتصال هاتفي، الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها الصبر والسلوان.
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Source almnatiq
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