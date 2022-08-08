“الدفاع المدني” ينتشل جـثة شخص غـارق في تجمع مائي بصبيا

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انتشل الدفاع المدني في صبيا، جـثة لشخص غـرق في تجمع مائي.
وأوضح أنه تم انتشال جثته، بعد أن غـرق في تجمع لمياه الأمطار التي شهدتها محافظة صبيا خلال الساعات الماضية.
يذكر أن الدفاع المدني كان قد انتشل عدداً من الجثث لأشخاص غـارقين في تجمعات ومستنقعات مائية في عدد من المناطق خلال الأيام الماضية.
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Source akhbaar24
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