شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إنجليزية تتوقع فشل صفقة الاتحاد الجديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق الاتحاد السعودي محاولاته من أجل اتمام بعض الصفقات الجديدة خلل فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الاتحاد يعلن التعاقد مع هيلدر كوستا

ونجح فريق الاتحاد بالفعل في التعاقد مع النجم الأنجولي هيلدر كوستا قادما من صفوف ليدز يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود أحقية الشراء للفريق السعودي.

وتنتظر جماهير الاتحاد بفارغ الصبر مشاركة النجم الأنجولي الجديد في الموسم المقبل للمساهمة في عودة انتصارات الفريق والإنجازات وتحقيق لقب الدوري الموسم المقبل.

تقارير صحفية تهاجم لاعب ليدز يونايتد وتصف مسيرته بالمهتزة

إلا أن الصحف العالمية وخاصة لإنجليزية سلطت الضوء على هذه الصفقة من أجل كشف بعض الحقائق عن الجناح، حيث وصفت بعض الصحف والصحفيين مسيرة اللاعب بالمهتزة بسبب كثرة إعاراته وتنقلاته.

واستعرضت صحيفة يورك شاير بوست" مسيرة اللاعب مؤكدة أنها تتوقع أن يكون الموسم الحالي هو الأخير للأنجولي في الملاعب الإنجليزية ومن بعده سيوقع على عقد دائم مع النادي السعودي ولن يتمكن من العودة مرة أخرى للبريميرليج.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب لم يثبت جدارته الموسم الماضي عندما شارك مع فالنسيا على سبيل الإعارة من ليدز يونايتد وفشل في تسجيل أي هدف على الرغم من مشاركته في 28 مناسبة بقميص الخفافيش.

وأختتمت الصحيفة أن سبب إتمام الصفقة كان عدم قناعة المدير الفني الحالي لليدز يونايتد، جيسي مارش، ليفضل خروجه للإعارة لعام آخر.

