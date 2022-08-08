سمو أمير منطقة الباحة يرعى انطلاق أعمال ورشة العمل الدولية لتطوير واستدامة التين الشوكي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، انطلقت اليوم أعمال ورشة العمل الدولية والمعرض المصاحب لها تحت عنوان “التين الشوكي: تطوير واستدامة”، التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري, وعدد من مديري الجهات المشاركة, وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام تعمل على تحقيق رؤية واضحة للارتقاء بالقطاع الزراعي بصفة عامة، والتركيز على القطاع الاستثماري بصفة خاصة، وفقًا لرؤية المملكة 2030 بأن تكون المداخيل متنوعة من غير المداخل النفطية، وزيادته أحد أهداف توجه المملكة الحالية والمستقبلية, حيث إن نبات التين الشوكي او ما يطلق عليه “البرشومي” لم يستغل الاستغلال الأمثل للاستفادة منه إلاّ على نطاق ضيق جدًا ومن عدد محدود من المزارعين، لافتةً النظر إلى أن هذه الورشة تتطرق من خلال الخبراء المحليين والدوليين إلى كل جوانب الاستغلال الممكنة التي سوف توجِد كثيرًا من فرص العمل للشباب وزيادة الدخل للمزارعين والمستثمرين.

وأشارت إلى أن هذه الورشة الدولية التي أعدتها من خلال مشروع حصر النباتات الغازية ومكافحتها تستعرض موضوعات تركز على الاستغلال الأمثل لهذا المحصول، لافتةً الانتباه إلى أن هذا النبات الصباري يلقى اهتمامًا عالميًا متزايدًا؛ لما له من صفات فريدة من تحمل الظروف الجوية القاسية ونموه في البيئات الصحراوية الجافة وتحمله لملوحة المياه والتربة، بالإضافة إلى ذلك يستغل حاليًا في الاستفادة منه في كثير من الصناعات الغذائية والحيوانية والطبية، وفي مجالات منتجات التجميل.

وتسعى الوزارة إلى إيجاد الفرص الاستثمارية الواعدة للاستفادة من نبات التين الشوكي موردًا اقتصاديًا، وتشجيع المستثمرين والجمعيات في مجال الزراعة لتطوير واستدامة نبات التين الشوكي في الصناعات التحويلية، بالإضافة لطرح الحلول لتطوير الإدارة المستدامة لنبات التين الشوكي وحسن استغلاله في مناطق زراعته وانتشاره ليصبح موردًا زراعيًا واقتصاديًا في المملكة.