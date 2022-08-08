التأمينات الاجتماعية تصدر أولى نشراتها حول الالتزام والوقاية التأمينية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أولى نشراتها المختصة لشهر يوليو 2022م.
وأوضحت النشرة التي استعرضت الجهود المؤسسية في هذا الجانب عدد زيارات الالتزام التأميني، حيث تجاوز أكثر من 4.7 آلاف زيارة؛ للتأكد من مدى التزام المنشآت بمعايير التسجيل والاستبعاد وتسجيل الأجر الصحيح للمشتركين، ومتابعة مدى تطبيق المنشآت لقواعد وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل بيئات العمل.
كما نفذت المؤسسة أكثر من 190 زيارة توعوية للمنشآت حول محاور الالتزام والوقاية التأمينية، وأقامت أكثر من 45 لقاءً وورشة عمل لتعزيز الوعي التأميني والتعريف باللوائح والأنظمة المطبقة في المؤسسة، ولقاء أصحاب العمل لبحث سبل التطوير والتحسين المستمر لخدمات المؤسسة وتسهيل الإجراءات.
يذكر أن “التأمينات الاجتماعية” مستمرة في جهودها التوعوية لتعزيز الوعي التأميني لأصحاب العمل والمشتركين وتأكيد الالتزام بقواعد وإجراءات السلامة والصحة الهنية؛ تأكيداً لدورها الإستراتيجي في رفع مستوى الوعي التأميني والحفاظ على سلامة وحقوق المشتركين، كما تعمل المؤسسة على مد جسور التعاون مع المنشآت كافة، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة الإستراتيجية، والتحسين المستمر للإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء.
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