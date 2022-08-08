محامي سعودي يكشف عن خطوتان يجب القيام بهما عند التعرض للاحتيال وسحب مبلغ مالي من حسابك البنكي

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المحامي عبد الحميد الشهراني عضو الهيئة السعودية للمحامين، عبر صفحته الرسمية بـ “تويتر” ، عن الإجراء المتبع حال التعرض للاحتيال وتم سحب مبلغ مالي من البنك. وقال الشهراني في تغريدته : ” إذا تعرضت لعملية احتيال وتم سحب مبلغ من حسابك البنكي: اطلب من البنك تجميد العملية وفقاً للبند 3-19، ومخاطبة البنك المستلم للحواله وفق بند 3-20″. أخبار قد تهمك

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