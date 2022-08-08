اكتشاف فيروس جديد ينتقل من الحيوانات للبشر قادم من الصين!

محمد بن مسعود - الدمام - اكتشف علماء من الصين وسنغافورة نوعا جديدا من فيروس الجينات الذي يمكن أن يصيب البشر والحيوانات على حد سواء.
وبحسب البوابة المعلوماتية الصينية “بينباي”، يُطلق على النوع الجديد اسم “فيروس لاني”، وهو ينتقل إلى البشر من الحيوانات البرية.
ونُقل عن علماء صينيين تسجيل ما مجموعه 35 شخصا من المصابين بالفيروس الجديد في مقاطعتي شاندونغ وخنان الصينيتين.
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