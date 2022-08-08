تحديد ضوابط تخصيص مواقف المركبات عند العمائر السكنية في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - حددت أمانة منطقة الرياض، ضوابط تخصيص مواقف المركبات عند العمائر السكنية في مدينة الرياض.
وأكدت الأمانة، أن توفير مواقف كافية للمركبات شرط إلزامي على ملاك العمائر السكنية، لكن المساحة وكود وادي حنيفة يحددان العدد المناسب لها وفق ما نصت عليه اللوائح التنظيمية.
ونوهت إلى أن ضوابط تخصيص المواقف تشمل عمائر سكنية لا تقع ضمن نطاق وادي حنيفة ويتم توفير موقف واحد لكل شقة مساحتها أقل من 200 م2، وموقفان لكل شقة مساحتها أكبر من 200 م2، وأما العمائر السكنية شقق مفروشة فسيكون لكل موقف شقة مفروشة.
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ولفتت إلى أن العمائر السكنية ضمن كود وادي حنيفة يجرى توفير موقف واحد لكل شقة مساحتها أقل من 130 م2، وموقفان لكل شقة مساحتها أكبر من 130 م2، وأما عمائر السكن الجماعي للأفراد لا يلزم توفير مواقف للمركبات.
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