بيان عاجل من “حساب المواطن” بشأن الراتب الشهري في البرنامج

محمد بن مسعود - الدمام - كشف برنامج حساب المواطن، أن المقصود بالراتب الشهري في البرنامج، هو المرتب الوظيفي سواء كان من القطاع الحكومي أو الخاص أو العسكري، ويشمل إجمالي الراتب مع نسبة التقاعد والتأمينات متضمنًا جميع البدلات والعلاوات.

وأوضح في بيان عاجل، أن المقصود بالراتب التقاعدي في برنامج حساب المواطن، هو المبلغ الذي يتقاضاه المواطن بشكل شهري بعد انتهاء فترة سنوات الخدمة، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو العسكري.

أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها

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وأضاف على حسابه في “تويتر”، أن أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها في برنامج حساب المواطن، هي:

1 – الراتب.

2 – النشاط التجاري.

3 – مصادر دخل أخرى.

الأنشطة التجارية التي يجب الإفصاح عنها

وعن الأنشطة التجارية التي يجب الإفصاح عنها في برنامج حساب المواطن، أكد أنها العوائد المالية سواء كانت ثابتة أو متذبذبة، والناتجة من السجلات التجارية ويحصل عليها المستفيد بشكل شهري أو غير ذلك.

وأكد أن المقصود بمصادر الدخل الأخرى في برنامج حساب المواطن، هو أي دخل من أي مصادر أخرى كبرامج الدعم الحكومية؛ مثل “حافز وساند ومكافئة الأئمة، والدخل النتاج من:

1 – الاستثمارات المالية.

2 – عوائد الأصول العقارية.

3 – عوائد الأعمال الحرة.