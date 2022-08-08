شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمة العسكرية تمنع جناح التعاون من الإنضمام لمعسكر الفريق بهولندا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية صباح اليوم عن أن اللاعب المصري مصطفي فتحي لاعب التعاون السعودي، تم منعه من السفر بشكل مباشر للإلتحاق بمعسكر الفريق السعودي بهولندا الإستعدادي لمنافسات الموسم الجديد.

وأوضحت التقارير أن اللاعب توجه بالفعل اليوم لمطار القاهرة بشكل طبيعي لمغادرة العاصمة المصرية، قبل أن تقوم السلطات المعنية بمنع اللاعب من السفر، يأتي ذلك بعدما تخلف اللاعب عن قضاء فترة خدمته العسكرية فى مصر.



كيف يفكر اللاعب فى الوقت الحالي لحل أزمته؟

وأفادت التقارير الصحفية أن اللاعب قام بالفور بمخاطبة بعض السلطات، وأوضح لهم حساسية موقفه فى الوقت الحالي، ومن ثم السماح له بالتوجه إلى هولندا على أن يتم حل مشكلة التجنيد فى وقت آخر.

ويسارع اللاعب الزمن حتي يخرج من الأزمة التي وضع نفسه بها بتوجه من الأساس إلى العاصمة المصرية فى الوقت الحالي، مما يجعل إدارة التعاون قد تقوم بمعاقبة اللاعب وعدم الإلتماس له بأي أعذار.



حقيقة مفاوضات الأهلي المصري مع اللاعب

أكدت مصادر قريبة من اللاعب عن أنه بالفعل حدثت محادثات هاتفية بين إدارة الأهلي القاهري واللاعب لبحث ضمه للفريق، والعودة من جديد للدوري المصري فى الوقت الحالي، فى الوقت الذي لم يحسم اللاعب قراره، بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع فريقه السعودي.

ويخشي اللاعب من خطوة النادي الأهلي، الأمر الذي سيجعل اللاعب أمام هجوم جماهير التعاون وبعض الجماهير المصرية، مما يجعل اللاعب مترددًا بشكل كبير فى خطوته القادمة.