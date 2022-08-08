شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تغيير داخل الأهلي - سيبولدي يقرر رحيل ثنائي الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تؤكد جميع التقارير والمؤشرات لوجود تغيير شامل وجزري وقوي داخل قلعة النادي الأهلي من أجل تصحيح المسار والصعود من جديد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم المقبل.

وكان قد هبط نادي الأهلي السعودي خلال الموسم المنقضي للدرجة الأدنى ومن المنتظر أن يشارك ضمن منافسات دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى السعودية.

حملة تغيير بقيادة سيبولدي داخل الأهلي

ويقود روبرت سيبولدي المدير الفني الحالي للأهلي السعودي، حملة قوية للتغير والإطاحة بالعديد من اللاعبين الغير مؤثرين مع الفريق خلال الفترة الماضية ولن يحتاج لهم الفترة المقبلة.

ومن جانبه، استقرت إدارة النادي على الاستغناء عن العديد من اللاعبين وعلى رأسهم ياسر المسيليم حارس مرمى الفريق حيث يرى سيبولدي أنه من الأفضل التعاقد مع حارس مرمى أفضل خلال الفترة القادمة.

محمد الربيعي يقترب من الرحيل عن الأهلي

وتشير التقارير الواردة من داخل قلعة الأهلي أن سيبولدي يتجه للاعتماد على الحارس محمد الربيعي بصفة أساسية والتعاقد مع حارس بديل خلال الأيام القادمة أيضا.

أليوسكي يرحل عن الأهلي

ولن يكن المسيليم هو الضحية الوحيدة داخل الأهلي، حيث استقر أيضا سيبولدي على رحيل المقدون إزجان اليوسكي ظهير أيسر الفريق وانتقاله لصفوف فنربخشة التركي خلال الفترة الجارية.

وكانت قد أعلنت إدارة النادي التركي رسميا من نجاحها في التعاقد مع أليوسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادما من صفوف الأهلي السعودي.

يذكر أن أليوسكي صاحب ال30 عاما قد انضم لصفوف الفريق في يوليو 2021 من فريق ليدز يونايتد الإنجليزي ليشارك في 28 مباراة مع فريق الأهلي في الدوري السعودي، وسجل خلالهم 6 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة.



