شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر للشباب: هذا ما كان ينقصنا للفوز على السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - عبر محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب عن رضاه الكامل بما قدمه المنتخب خلال بطوله كاس العرب التي اقيمت في السعوديه الفتره الماضية.

واكد جابر ان الفريق كان يريد اسعاد الجماهير المصرية وتحقيق لقب كاس العرب الا ان ركلات الجزاء هي التي حسنت الامور بالمباراة النهائية امام المنتخب السعودي



وكان قد واجه منتخب مصر للشباب نظيره السعودي بالامس في المباراة النهائية ببطولة كاس العرب تحت 20 سنه ونجح المنتخب السعودي في حسم المباراة بركلات الجزاء بنتيجه 5 - 3 بعد ان انتهى الوقت الرسمي للمباراة والوقت الاضافي بنتيجة التعادل 1-1.

تصريحات مدرب منتخب مصر للشباب عقب الخسارة من السعودية

وقال جابر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة المحور: "كنا نرغب في إسعاد الشعب المصري والجماهير التي ساندتنا بشكل كبير وكانت خلفنا خلال بطولة كأس العرب، لكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، واللاعبون فعلوا كل ما في وسعهم حتى المباراة النهائية".

وأضاف: "الأهم من هذه البطولات هي خبرات نكتسبها من خلال المشاركة، وخوض المنافسات مع مدارس مختلفة".

وتابع: "خضنا مباريات قوية، لعبنا 3 نهائيات في أقل من 8 أيام، أمام كل من منتخبات المغرب والجزائر والسعودية".

مدرب منتخب مصر للشباب يكشف نواقص الفريق التي منعته للفوز على السعودية

وأكمل: "مباريات منتخب مصر في البطولة كانت قوية، واجهما كل من المغرب والجزائر والسعودية وتلك المباريات بهما اندفاع بدني قوي للغاية، ولكن كان ينقصنا أشياء صغيرة لترجمة سيطرتنا إلى أهداف أو فوز على السعودية وتحقيق اللقب".

واردف: "لازلنا نحتاج إلى بعض الوقت لكي نقوم بمعالجة السلبيات داخل الملعب، كان ينقصنا بعض الشراسة الهجومية أمام المنتخب السعودي من أجل ضمان تسجيل أهداف أخرى".



رأي محمود جابر في المنافسة على كأس الأمم الإفريقية



وعن رأيه في المنافسة على لقب كأس الأمم الأفريقية للشباب والتي ستقام في مصر العام القادم قال: "هناك أشخاص لم يعجبهم الأمر، ولكن هؤلاء اللاعبين يجب أن يشاركوا مع أنديتهم، لكي ينضموا لمنتخب مصر الأول".

واختتم: "من أجل هذا كنت على اتصال دائم مع الأجهزة الفنية للاعبين، وهناك أندية قامت بتصعيد أكثر من 3 أو 4 لاعبين من أجل المشاركة مع الفريق الأول في التدريبات".