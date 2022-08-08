بعد تطويره بـ6 أضعاف طاقته.. بدء التشغيل التجريبي لمنفذ سلوى الحدودي مع قطر (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
بدأ اليوم الاثنين، التشغيل التجريبي لمنفذ سلوى الحدودي الجديد مع دولة قطر، بعد تطويره بـ 6 أضعاف طاقته الاستيعابية سابقًا؛ حيث يستقبل أكثر من 12 ألف مركبة قادمة يوميًا.
وذكرت قناة الإخبارية، أن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ومحافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال، يتواجدان بمنفذ سلوى الحدودي، تمهيدًا لافتتاحه بعد تطويره.
منفذ سلوي يعد من أهم المنافذ الحدودية بالمملكة، ويشهد تبادل البضائع وعبور الأفراد بين الدولتين، كما أنه سيعمل على تعزيز حركة المركبات والمسافرين، وتعزيز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
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