اخبار الخليج – وزير الأشغال يستقبل السفير الأمريكي لدى مملكة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال في مكتبه، سعادة السفير ستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء تم استعراض مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، حيث نوّه سعادة الوزير بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تقدم مستمر، مشيداً بالخبرات الأمريكية في مجال التعمير والبناء وأهمية مواصلة تبادل الخبرات بين الجانبين في المجلات ذات الصلة.
من جانبه أشاد سعادة السفير الأمريكي بالتعاون الذي تبديه الوزارة مع سفارة الولايات المتحدة وجهودها نحو تعزيز التعاون المشترك، متطلعاً لاستمراره بين الجانبين بما يحقق الأهداف المشتركة.
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