اخبار الخليج – وزير الأشغال يستقبل السفير الأمريكي لدى مملكة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬سعادة‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحواج‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬في‭ ‬مكتبه،‭ ‬سعادة‭ ‬السفير‭ ‬ستيفن‭ ‬بوندي‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬حيث‭ ‬نوّه‭ ‬سعادة‭ ‬الوزير‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬مستمر،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالخبرات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعمير‭ ‬والبناء‭ ‬وأهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬المجلات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

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من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬سعادة‭ ‬السفير‭ ‬الأمريكي‭ ‬بالتعاون‭ ‬الذي‭ ‬تبديه‭ ‬الوزارة‭ ‬مع‭ ‬سفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وجهودها‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬متطلعاً‭ ‬لاستمراره‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭.‬