اخبار الخليج – إحالة متهم إفريقي إلى محكمة عاجلة لتعريضه وسائل النقل للخطر

محمد بن مسعود - الدمام - صرح القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة العاصمـة عن تلقي النيابة العامـة بلاغا من مركز شرطة الحـورة مفاده وجود شخص إفريقي مستلقي في أحد الشوارع العامـة الحيويـة بمنطقة القضيبية وهو بحالة غير طبيعية، معرضاً وسائل النقل الخاصـة للخطر.
هذا وقد باشرت النيابة العامة استجواب المتهم الذي أقر بأنه كـان في حالة سكر، وقام بالاستلقاء في أحد الشوارع الحيويـة بمنطقة المنامـة طالبا إيصاله إلى منزله، كمـا أقر بأنه مدرك بأن الأفعال التي بدرت منه تعرض وسائل النقل الخاصة للخطر.
فوجهت النيابة العامة تهمـة تعريض وسائل النقل الخاصة للخطر المؤثمـة بالمادة 286 من قانون العقوبات ، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات، كمـا وجهت إليه تهمـة السكـر وإحداث إزعاج للغير . وأمرت النيابة العامة بحبسـه احتياطيا على ذمة التحقيق وحددت جلسـة مستعجلـة بتاريخ 10/08/2022 لمحاكمته أمام المحكمة الصغرى الجنائية الأولى.
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