اخبار الخليج – إحالة متهم إفريقي إلى محكمة عاجلة لتعريضه وسائل النقل للخطر

محمد بن مسعود - الدمام - صرح‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمـة‭ ‬عن‭ ‬تلقي‭ ‬النيابة‭ ‬العامـة‭ ‬بلاغا‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬شرطة‭ ‬الحـورة‭ ‬مفاده‭ ‬وجود‭ ‬شخص‭ ‬إفريقي‭ ‬مستلقي‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الشوارع‭ ‬العامـة‭ ‬الحيويـة‭ ‬بمنطقة‭ ‬القضيبية‭ ‬وهو‭ ‬بحالة‭ ‬غير‭ ‬طبيعية،‭ ‬معرضاً‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬الخاصـة‭ ‬للخطر‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬استجواب‭ ‬المتهم‭ ‬الذي‭ ‬أقر‭ ‬بأنه‭ ‬كـان‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سكر،‭ ‬وقام‭ ‬بالاستلقاء‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الشوارع‭ ‬الحيويـة‭ ‬بمنطقة‭ ‬المنامـة‭ ‬طالبا‭ ‬إيصاله‭ ‬إلى‭ ‬منزله،‭ ‬كمـا‭ ‬أقر‭ ‬بأنه‭ ‬مدرك‭ ‬بأن‭ ‬الأفعال‭ ‬التي‭ ‬بدرت‭ ‬منه‭ ‬تعرض‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬الخاصة‭ ‬للخطر‭.‬

فوجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تهمـة‭ ‬تعريض‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬الخاصة‭ ‬للخطر‭ ‬المؤثمـة‭ ‬بالمادة‭ ‬286‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬،‭ ‬والتي‭ ‬تصل‭ ‬عقوبتها‭ ‬إلى‭ ‬الحبس‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬كمـا‭ ‬وجهت‭ ‬إليه‭ ‬تهمـة‭ ‬السكـر‭ ‬وإحداث‭ ‬إزعاج‭ ‬للغير‭ . ‬وأمرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بحبسـه‭ ‬احتياطيا‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق‭ ‬وحددت‭ ‬جلسـة‭ ‬مستعجلـة‭ ‬بتاريخ‭ ‬10‭/‬08‭/‬2022‭ ‬لمحاكمته‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭.‬