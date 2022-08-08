أكثر من ٤٠ أسرة منتجة وحرفية ورائدة أعمال في مهرجان العنب بالقصيم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

يشارك أكثر من ٤٠ أسرة منتجة وحرفية، ورائدة أعمال في مهرجان العنب المقامة فعالياته حاليا بمركز الصلبية، بمنطقة القصيم.

ويهدف المهرجان إلى دعم الأسر المنتجة ورائدات الأعمال عبر أركان مختلفة للحرف والمشغولات اليدوية، وتقدم العديد من المأكولات الشعبية، وأركان خاصة لعصائر العنب الطازج يعمل فيها عدد من الشباب.

يُذكر أن المشاركات في المهرجان بلغت أكثر من ٥٠ مزرعة تنتج أكثر من ٢٠٠ ألف طن سنوياً، ويقدم مجموعة من الفعاليات والبرامج والأنشطة والمعارض، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية.