أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي لجمعية “مبصرون” ببريدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم التقرير السنوي لجمعية العوق البصري بمدينة بريدة “مبصرون”، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله أبو سباع، ورئيس مجلس إدارة جمعية العوق البصري فهد الأحمد، والعديد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، بحضور الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة القصيم عسم الرمضي.

وأكد سموه دعم القيادة للقطاع الخيري، مشيراً إلى أهمية دور جمعية العوق البصري في العناية بالمكفوفين وتقديم الدعم لهذه الفئة الغالية من المجتمع.

وأرجع سموه ما تحقق للجمعية من إنجازات لحجم الجهود التي يبذلها منسوبيها لتحقيق مستهدفاتها، مبديا تقديره لمبادرة الجمعية في تنفيذ مطبعة لطباعة الكتب بلغة برايل، ضمن الخدمات التعليمية التي تقدمها الجمعية لذوي الإعاقة البصرية.

واستمع سموه لشرح موجز عن جهود الجمعية التي شهدت تطورا في أدائها، حيث بلغ عدد المسجلين فيها منذ تأسيسها عام 1427هـ ، 3170 مستفيداً قدمت لهم 13027 خدمة .