منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم على سفارة أذربيجان في لندن

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المناطق_واس

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها للهجوم على سفارة جمهورية أذربيجان في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الذي قامت به جماعة متطرفة في الرابع من أغسطس الحالي.

ووصفت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجوم على السفارة بأنه “غير مقبول” داعية إلى إجراء تحقيق.

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Source almnatiq

