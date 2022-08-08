وزير العدل يُعيد تشكيل لجنة حماية مهنة المحاماة

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قرر وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، وليد الصمعاني، إعادة تشكيل لجنة حماية مهنة المحاماة، برئاسة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية.

ونص قرار “الصمعاني” على أن التشكيل يضم عضو اللجنة التنفيذية المحامي أنس بن منصور الزامل (عضوًا)، وعضو اللجنة التنفيذية المحامي الدكتور لؤي بن محمد العكاس (عضوًا احتياطيًّا)، ومساعد الأمين العام لشؤون المحامين (مقرِّرا).

يذكر أن اللجنة تتولى استقبال ورصد ومتابعة المخالفات الواردة على نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، والمساهمة في إنفاذ أحكام النظام والإحالة إلى جهة الاختصاص، كما جاء قرار إعادة تشكيلها ضمن مبادرات الهيئة في خطتها الاستراتيجية الخمسية لحماية مهنة المحاماة من الانتحال.



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Source akhbaar24

