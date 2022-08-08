كم دفع الاتحاد للتعاقد مع محترفه الجديد هيلدر كوستا؟

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أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد، مساء الأحد، تعاقده الرسمي، مع المحترف الجديد، الأنغولي، هيلدر كوستا، لتدعيم صفوف فريقه الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد (2022-2023)، قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي، بنظام الإعارة، مع أفضلية الشراء.

وحصل نادي الاتحاد، وفقا لـ”الاقتصادية” على توقيع كوستا مقابل 3 ملايين يورو، لكنها لم تُوضح إن كان ذلك المبلغ يتضمن راتب اللاعب السنوي أم ما حصل عليه النادي الإنجليزي فقط.

وكشف رئيس الاتحاد أنمار الحائلي عبر حسابه على “تويتر”: “التعاقد مع اللاعب هيلدر كوستا يأتي في إطار حرص مجلس الإدارة على توفير الأدوات التي تساعد الجهاز الفني في بناء استراتيجيته وتنفيذ منهجيته التكتيكية.

وأوضح رئيس الاتحاد: “هو لاعب كبير قادم من أقوى دوريات العالم حاله كحال بقية زملائه اللاعبين التي تم استقطابهم في السنوات الأخيرة الماضية”.



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Source akhbaar24

