ضبط منشآت تجارية مشتبه بتسترها في قطاعَي التموينات والكماليات

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تمكن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، من ضبط منشآت تجارية مشتبه في تسترها بقطاعَي التموينات والكماليات.

وأكد البرنامج على استمرار جولاته الرقابية المكثفة في مختلف مناطق المملكة، وذلك بمشاركة 20 جهة حكومية، من أجل مكافحة جرائم التستر التجاري.

وأشار إلى أن الدلالات والمؤشرات تقود إلى المنشآت المشتبه فيها، حيث جرى إحالة المخالفين للجهات الأمنية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

تستمر جولاتنا الرقابية المكثفة في مختلف مناطق المملكة لمكافحة جرائم التستر التجاري..



وقفنا على منشآت تجارية مشتبه بتسترها في قطاعي التموينات والكماليات، وأحلنا المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

⁧#التستر_جريمة⁩ ⛔ pic.twitter.com/C5GLPPUBG9

— البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (@saudicanp)

تستمر جولاتنا الرقابية المكثفة في مختلف مناطق المملكة لمكافحة جرائم التستر التجاري..



وقفنا على منشآت تجارية مشتبه بتسترها في قطاعي التموينات والكماليات، وأحلنا المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.



⁧#التستر_جريمة⁩ ⛔ pic.twitter.com/C5GLPPUBG9 — البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (@saudicanp) August 8, 2022

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Source akhbaar24

