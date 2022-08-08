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شهد أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومحافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، اليوم (الإثنين)، افتتاح منفذ سلوى الحدودي مع قطر بعد توسعته وزيادة طاقته الاستيعابية عما كان في السابق.
وتم خلال الافتتاح بدء التشغيل التجريبي لقسم الركاب بالمنفذ الجديد الذي جرى توسعته بـ 6 أضعاف طاقته الاستيعابية سابقًا.
يذكر أن هذا الافتتاح سيسهم في رفع طاقة القدوم عبر المنفذ إلى 12 ألف مركبة، فضلا عن استيعاب أكثر من 12 ألف مركبة مغادرة، بعدما كانت تستوعب 3 آلاف مركبة فقط قبل إتمام أعمال التوسعة.
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Source akhbaar24
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