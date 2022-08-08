أمير مكة يستقبل القنصل العام المغربي

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام للمملكة المغربية إبراهيم أجولي بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وقدّم الفيصل شكره للقنصل المغربي على ما قدمه من جهود خلال فترة عمله لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.