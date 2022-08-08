وزير العدل يُصدر قرارًا بإعادة تشكيل لجنة حماية مهنة المحاماة

أصدر وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارًا بإعادة تشكيل لجنة حماية مهنة المحاماة، برئاسة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية.

وتضمن التشكيل عضو اللجنة التنفيذية المحامي أنس بن منصور الزامل (عضوًا), وعضو اللجنة التنفيذية المحامي الدكتور لؤي بن محمد العكاس (عضوًا احتياطيًّا)، ومساعد الأمين العام لشؤون المحامين (مقرّرًا). وتتولى اللجنة استقبال ورصد ومتابعة المخالفات الواردة على نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، والمساهمة في إنفاذ أحكام النظام والإحالة إلى جهة الاختصاص.

يُذكر أن هذا القرار يأتي ضمن مبادرات الهيئة في خطتها الإستراتيجية الخمسية لحماية مهنة المحاماة من الانتحال وتعزيز اقتصاديات المهنة والحد من هدر عوائدها.