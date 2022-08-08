أمانة عسير تسحب تجمعات مياه الأمطار بأبها

تمكنت أمانة عسير من معالجة آثار تجمعات مياه الأمطار بعد نزح وسحب تجمعات المياه في مدينة أبها جراء الأمطار التي هطلت خلال الأيام الماضية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للنظافة بأمانة عسير المهندس محمد سبران بأن الفرق الميدانية تمكنت من معالجة و إعادة الحركة لطبيعتها في مواقع مختلفة من مدينة أبها وذلك في وقت قياسي عقب هطول الأمطار الغزيرة ، و تمثلت تلك الجهود بنزح وسحب نحو 3924 متر مكعب من المياه في مواقع مختلفة ، إضافة إلى أعمال تنظيف مكثفة لإزالة الأتربة والمخلفات و التي تجاوزت 1360 متر مكعب .

مشيرا إلى أن فرق الطوارئ وإداراتها المختصة بالأمانة باشرت في تنفيذ خطة الأمطار المعتمدة والتي تضمنت توزيع 191 من القوى العاملة ما بين مشرفين وفنيين وسائقين مدعمين بالمعدات على تلك المواقع الغير مخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار ، علاوة على متابعة الحالة المطرية لتنفيذ الخطط المعدة مسبقا و استنفار الجهود في المواقع المستهدفة مسبقا لمعالجة تجمعات مياه الأمطار وتطبيق خطة العمل المعدة لذلك.

مؤكدا بأن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة للوقوف على أي مستجدات ومتابعة البلاغات وملاحظات المواطنين الواردة بشأن الحالة المطرية.

و أهاب المهندس محمد سبران المواطنين والمقيمين في حال وجود أي ملاحظات التواصل عبر الرقم الموحد للبلاغات” 940 ”