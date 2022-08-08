حماية المستهلك تطلق برنامج شهادات الالتزام

وتهدف هذه المبادرة إلى نشر الوعي بحقوق المستهلك ورفعة ثقة المستهلك في التعامل مع المنشآت المشاركة في البرنامج وتحسين تجربته فيها وإشراك العديد من المنشآت الصحية في توعية المستهلك بحقوقه من خلال تحسين مستوى تجربة للمستهلك.
تجدر الإشارة إلى أن الملتحقين في البرنامج سيحصلون على مزايا متعددة من جمعية حماية المستهلك وجمعية الإدارة الصحية تتضمن منح شهادة "صديق المستهلك" وإعلان العلامة التجارية للمنشأة في موقع الجمعية وحسابات التواصل الاجتماعي، كذلك إتاحة الفرصة للمنشآت المشاركة في جائزة جمعية حماية المستهلك السنوية ضمن مسار "صديق المستهلك" بالإضافة إلى مزايا أخرى تشمل تقديم التدريب لمقدمي الخدمة في مجال حقوق المستهلك وتجربة المستهلك.
يأتي هذا البرنامج لتعزيز دور القطاع الغير ربحي في كل ما يتعلق بحماية وحقوق المستهلك وتحسين تجربته، وذلك عبر عقد برامج متخصصة وفق مسارات معتمدة فضلًا عن تحسين جودة ورفع ثقة المستهلك وتحسين تجربته في السوق المحلي.
حيث تكمل هذه البرامج الجهود والسياسات الحكومية التي تهدف لتحسين الخدمات وجودة الحياة.
ويمكن للمنشآت الصحية الانضمام إلى عضوية البرنامج والتعرف على المزيد من المعلومات من خلال الرابط
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