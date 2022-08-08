شكرا لقرائتكم خبر عن النصر مُهدد بالحرمان من القيد بسبب أربع قضايا في فيفا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، مهدد بقوة بالمنع من القيد والإيقاف فترات تسجيل، من جانب الاتحاد الدولي "فيفا".

وأشارت التقارير، إلى أن النادي لديه العديد من القضايا في فيفا، والتي كان آخرها تقدم محمد أبو جبل حارس الزمالك السابق والمنتخب المصري، بعدما فسخ النادي عقده من جانب واحد.



أبو جبل يشكو النصر إلى الاتحاد الدولي



وكان أبو جبل، أعلن عن التوقيع مع النصر منذ عدة أسابيع، ولكن النادي أصدر بيان أكد خلاله أن الحارس قدم معلومات مغلوطة لإدارة النادي.

وتابعت: "الأمر الذي تجعل الإدارة تفسخ التعاقد مع الحارس، كما طالبت إدارة النادي الحارس في بيانها رد مبلغ 450 ألف دولار، قيمة مقدم التعاقد التي حصل عليها فور التوقيع".

وأكد الإعلامي سعود الصرامي، أن النصر لديه 4 قضايا مهمة في الاتحاد الدولي وهي جوليانو وفيتوريا وعبد الرزاق حمد الله ومؤخرًا محمد أبو جبل، والخطورة هي أن يصنف الاتحاد الدولي إلغاء عقد حمد الله وعقد أبو جبل إلغاء تعسفي.



النصر يواجه عقوبة الإيقاف من القيد بسبب القضايا

وأضاف: "في هذه الحالة النصر سيكون في خطر شديد، أتمنى من إدارة النصر أن تكون في كامل تركيزها في التعامل مع هذه الأزمة، خاصةً أن قوانين لجنة الانضباط بالفيفا، تنص على أن الحالة الوحيدة التي يتم فيها إيقاف القيد على أي نادي هي أن يكون هناك 4 قضايا ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

ومن المقرر أن يستهل النصر مشواره في الموسم الرياضي الجديد، بمواجهة الوحدة الصاعد حديثًا، في الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في 27 أغسطس الجاري.