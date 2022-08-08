شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة مفاجئة من آل الشيخ إلى النصر ورئيس العالمي يصدر رد حاسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، دعوة مفاجئة إلى نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، خلال الساعات القليلة الماضية.

الهلال يهزم ألميريا وديًا في مواجهة الأبطال

وكان ألميريا لعب ضد الهلال أمس وديًا، وتعرض إلى الهزيمة بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة أقيمت بين الطرفين في مدينة برمنجهام البريطانية.

وأقيمت المباراة ضمن ما يسمى بقمة الأبطال، حيث خاض الهلال اللقاء، بصفته بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما توج الإسباني بلقب الدرجة الثانية، ناجحًا في التأهل إلى الليجا.

تركي آل الشيخ يدعو النصر لمباراة ودية

وقدم تركي آل الشيخ دعوة إلى النصر ومسلي آل معمر، رئيس النادي، صباح اليوم الإثنين، بشأن خوض مباراة ودية أمام ألميريا الإسباني قريبًا، بعد مطالبة الجماهير مواجهة ألميريا الإسباني مثل الهلال، في مباراة ودية.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "أتشرف نلعب مع النصر الكبير في أي وقت يحددون اليوم، وننسق، وشرف لنا، وتجربة قوية مع فريق قوي وجماهيري عالمي".



آل معمر يعلن قبول دعوى آل الشيخ لخوض مباراة ودية



ورد آل معمر على تغريدة آل الشيخ: "ولنا الشرف أيضًا اللعب مع نادينا كسعوديين في إسبانيا.. قريبًا سنحدد موعد المباراة بالتشاور مع المدربين".

وأكد تركي آل الشيخ، أنه يأمل ملاقاة ألميريا الإسباني، النصر في ودية، تقام خلال سبتمبر المقبل، وأنها سوف تكون مباراة قوية بين الطرفين.