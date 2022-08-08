شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يرد على دعوة تركي آل الشيخ بإقامة مباراة ودية مع ألميريا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي على الدعوة التي قدمها تركي آل الشيخ فيما يخص خوض مباراة ودية مع ألميريا الإسباني خلال الفترة القادمة استعدادا لانطلاق الدوري السعودي.

ومن المنتظر أن تكن ضربة البداية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوم الخامس والعشرين من أغسطس الجاري بمباراة الفيحاء وضمك في السابعة مساء.

وكان قد قام نادي ألميريا الإسباني الذي يعود ملكيته لتركي آل الشيخ، بتنظيم مباراة ودية أمام الهلال السعودي وأقيمت مساء أمس الأحد وانتهت بفوز الفريق الأزرق بهدفين مقابل هدف، بلقاء جمع بين الفريقين في مدينة برمنجهام البريطانية.

ودية الهلال السعودي ضد ألميريا

وجاءت المباراة ضمن ما يسمى ب "قمة الأبطال" بين الهلال السعودي بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وألميريا الصاعد حديثا للدوري الإسباني والمتوج بالدوري الإسباني للدرجة الثانية.

دعوة تركي آل الشيخ لإقامة مباراة ودية مع النصر

ومن جانبه، طالب العديد من جماهير الصنر إقامة مباراة ودية مع ألميريا على غرار ما حدث مع الهلال السعودي مما دفع تركي آل الشيخ لكتابة تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلا:"أتشرف نلعب مع النصر الكبير في أي وقت يحددون اليوم، وننسق، وشرف لنا، وتجربة قوية مع فريق قوي وجماهيري عالمي".

رد النصر على دعوة تركي آل الشيخ

في المقابل، جاء رد رئيس النصر على دعوة تركي آل الشيخ قائلا:"ولنا الشرف أيضًا اللعب مع نادينا كسعوديين في إسبانيا.. قريبًا سنحدد موعد المباراة بالتشاور مع المدربين".

يذكر أن نادي النصر السعودي يعسكر في الوقت الحالي بإشبانيا وتحديدا بمدينة ماريبا ليخوض بعض الوديات هناك قبل انطلاق الدوري.

مباريات النصر الودية

ونجح بالفعل النصر السعودي تحت قيادة رودي جارسيا في تحقيق الانتصار على ملجا بنتيجة 2-0 بعدما تعادل مع لاس بالماس في مباراة ودية أيضا انتهت بهدفين لكل فريق.

الجدير بالذكر أن نادي النصر السعودي سيفتتح مشواره بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بمواجهة الوحدة في السابع والعشرين من أغسطس الجاري على ملعب مرسول بارك.



