أمير القصيم يزور موسم عنيزة للتمور ويشهد انطلاقة المنتدى الدولي الأول

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

يزور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، مساء يوم غد الثلاثاء موسم عنيزة للتمور، ويشهد انطلاقة منتدى عنيزة الدولي للتمور الأول الذي ينظمه المجلس الدولي للتمور بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وغرفة عنيزة التجارية، خلال الفترة من 9 حتى 11 أغسطس 2022م، في محافظة عنيزة بحضور معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي ومعالي نائب وزير الصناعة المهندس أسامة الزامل و وكيل وزارة التجارة عبدالسلام المانع.

وسيطلع سموه خلال الزيارة على برامج وفعاليات موسم عنيزة للتمور والبرامج والفعاليات المقامة في المدينة الغذائية ، كما سيشهد منتدى عنيزة الدولي للتمور الأول الذي يناقش على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، الفرص والتحديات التي تواجه قطاع النخيل والتمور، لحصرها واقتراح حلول لتخطيها، وإبراز الجهود المبذولة والمبادرات المتاحة والمقدمة من الجهات المشاركة.

وسيتناول المتحدثون عدداً من المحاور خلال خمس جلسات رئيسة، تشمل: “منتج التمور طموح وآمال”، وتطوير إنتاج وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها، والخدمات اللوجستية لقطاع التمور – التحديات والحلول، وآفاق تصنيع وتسويق التمور، إضافة إلى فرص ومبادرات الاستثمار في قطاع النخيل والتمور.